Лавров сравнил США с «ужами на сковородке» в вопросе биолабораторий Лавров: США извиваются как ужи на сковородке в нежелании обсуждать биолаборатории на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США в своем нежелании обсуждать биолаборатории Пентагона «извиваются, как ужи на сковородке», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы МИД РФ, десятки таких лабораторий были созданы на Украине, передало РИА Новости. Как уточняли в Минобороны, американцы сформировали на украинской территории сеть из более чем 30 учреждений, работавших в интересах Пентагона, но после начала спецоперации экстренно свернули программу.

Огромная проблема создавалась через формирование военных биологических лабораторий, под эгидой Пентагона их десятки на Украине. Сейчас американцы извиваются, как ужи на сковородке, не хотят ни коим образом обсуждать эту тему, — сказал Лавров, выступая на Международном форуме «Примаковские чтения».

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее заявил, что после начала российской спецоперации США вывезли с Украины все, что было необходимо для продолжения военно-биологической программы.

Россия поднимала тему биолабораторий США в том числе в ООН и предлагала создать комиссию Совета Безопасности по расследованию военно-биологической деятельности на Украине. Однако Запад не решился поддержать инициативу, поскольку в состав комиссии вошли бы все члены СБ ООН, пояснял первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский.