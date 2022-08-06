Экс-футболист клуба «Рубин» убил своего отца Бывший футболист «Рубина» убил отца и ранил мать из-за спортивных ставок

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Воспитанник футбольного клуба «Рубин» из Казани 21-летний Антон Адаричев убил сбственного отца из-за спортивных ставок. Об этом сообщает «Бизнес Omline». Также в ходе инцидента ранения получила мать футболиста.

Трагедия произошла 3 августа. По данным следствия, 62-летний заместитель директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» Валерий Адаричев обнаружил отсутствие телевизора в доме. Он предположил, что его сын Антон сдал его в ломбард для получеия денег на ставку в тотализаторе. Между родственниками разгорелся спор, переросший в драку. В результате сын нанес отцу несколько ударов ножом, которые оказались смертельными.

После этого Антон Адаричев также ударил ножом в живот вернувшуюся домой мать. Затем бывший футболист забрал банковскую кату родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. После он отвез раненую мать в больницу и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД. В салоне автомобиля полицейские обнаружили вещи со следами крови и сумку с деньгами.

Суд принял решение об аресте Адаричева. Следующие два месяца он проведет в СИЗО. Экс-футболист частично признал свою вину, отметив, что «у него не было цели убить». В 2021 году он уже был судим за кражу и получил полтора года лишения свободы условно.

Антон Адаричев является воспитанником казанского футбольного клуба «Рубин». За молодежные команды казанцев, по данным СМИ, он выступал до лета 2019 года, после чего он покинул «Рубин». После этого выступал за казанскую «Смену» и команду Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма (ПГАФКСиТ).