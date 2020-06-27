Единое окно для жалоб может появиться на портале госуслуг

https://static.news.ru/photo/4b6cc122-b9d7-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минкосмвязь РФ разработала законопроект, предполагающий появление на сайте госуслуг единого окна для жалоб россиян и других их обращений в органы власти.

Подразумевается, что на портале появится система, позволяющая пользователю не только отправить обращение или жалобу, но и отслеживать рассмотрение, получая уведомления об изменившемся статусе его заявления. Типовые запросы, как указано в проекте, могут быть рассмотрены при помощи искусственного интеллекта, передаёт ТАСС.

В Минкомсвязи подчеркнули, что за год россияне направляют в различные инстанции не менее десяти миллионов жалоб, заявлений, предложений и других обращений. Запросы получают 250 тысяч органов власти всех уровней, бюджетных учреждений, других госорганизаций.

Сейчас около 65% всех обращений, поступающих в органы власти, направляются с использованием электронных каналов коммуникации — в основном через формы на официальных сайтах или по электронной почте. Это часто неудобно — каждый раз это разные сайты, разные адреса, разные способы заполнения информации. Всё это работает крайне неэффективно, — рассказал первый замминистра цифрового развития Олег Пак.

Также чиновник указал на то, что отправив обращение, человек остаётся в неведении относительно того, получено ли оно адресатом, и, чтобы прояснить этот вопрос, ему приходится звонить по номерам телефонов справочных, которые часто заняты или не отвечают. Таким образом, на отправку обращений со стороны граждан требуется много усилий, а со стороны органов власти — материальных вложений. Так, только почтовые расходы составляют порядка 22 млрд рублей в год.

Пак добавил, что граждане порой не знают, к кому именно им надо обратиться со своей проблемой и как связаться с нужным учреждением. Кроме того, отсутствуют гарантии доставки обращений, при том, что процесс пересылки довольно длительный, а система обратной связи неэффективна. Замминистра акцентировал внимание ещё и на отсутствии единой аналитики обращений, накопленной базы знаний и низком уровне автоматизации процессов рассмотрения обращений.

Как писал NEWS.ru ранее, на едином портале госуслуг появился сервис, с помощью которого абитуриенты смогут дистанционно подать документы в российские государственные вузы. В Минкомсвязи РФ сообщили, что сервис позволит без личного посещения приёмных комиссий направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, отследить своё место в конкурсных списках, внести изменения в заявление, уведомить о согласии на зачисление и узнать результаты поступления.