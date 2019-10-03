https://static.news.ru/photo/252139fa-e672-11e9-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladislav Kadyshev/Global Look Press

В Республике Коми и Мурманской области в 2022 году завершится строительство двух станций предупреждения о ракетном нападении.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, на которую ссылается РИА Новости .

Сейчас радиолокационные станции «Воронеж» несут боевое дежурство в Ленинградской и Калининградской областях в Западном военном округе и в Краснодарском, Алтайском и Красноярском краях.

Как писал News.ru, экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашённый сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в способности российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot