Диетолог рассказала, как часто можно есть мороженое

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какое количество мороженого безопасно для организма человека. Об этом сообщает «Москва 24».
По её словам,
«Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве», – пояснила врач.
Кроме того, в день, когда вы съели мороженое, стоит сократить потребление других десертов. Также необходимо учитывать, что добавление сиропа или шоколада к мороженому увеличивает его калорийность.
Для сокращения вреда можно выбирать мороженое с уменьшенным содержанием сахара и калорий или фруктовый лед, однако даже такими продуктами не стоит злоупотреблять. Страдающим избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом или нарушением толерантности к глюкозе людям вовсе стоит воздержаться от употребления мороженого.
Ранее аналитики сообщили, что объём потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.