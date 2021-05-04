Диетолог рассказала, как часто можно есть мороженое

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, какое количество мороженого безопасно для организма человека. Об этом сообщает «Москва 24».

По её словам, употреблять его каждый день нельзя, поскольку данный продукт является довольно калорийным, а также содержит сахар и жир. Есть его стоит не более трёх раз в неделю, при этом порция мороженого не должна превышать 100–120 граммов.

«Рассматривать его нужно как десерт и употреблять в небольшом количестве», – пояснила врач.

Кроме того, в день, когда вы съели мороженое, стоит сократить потребление других десертов. Также необходимо учитывать, что добавление сиропа или шоколада к мороженому увеличивает его калорийность.

Для сокращения вреда можно выбирать мороженое с уменьшенным содержанием сахара и калорий или фруктовый лед, однако даже такими продуктами не стоит злоупотреблять. Страдающим избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом или нарушением толерантности к глюкозе людям вовсе стоит воздержаться от употребления мороженого.

Ранее аналитики сообщили, что объём потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения.