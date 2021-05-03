Россиянам предсказали рекорд по потреблению мороженого

https://static.news.ru/photo/35b92f9e-acae-11eb-b63f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам предсказано рекордное потребление мороженого в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхозбанк.

Объём потребления мороженого в РФ по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения, — заявили в финансово-кредитной организации.

По данным Центра отраслевой экспертизы банка, в текущем году Россия способна произвести на 3% больше мороженого, чем в 2020-м, в результате чего годовой объём выпуска данного продукта достигнет 463 тысяч тонн.

Эксперты отметили изменения в каналах продаж мороженого, связанные с самоизоляцией. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, лакомство стали больше есть дома, заказывая его через Интернет.

Ранее диетолог Светлана Титова заявила, что тем, кто стремится сохранить здоровье и сбросить лишний вес, вовсе необязательно отказываться от сладкого. Некоторые десерты не только не принесут вреда, но и будут полезны. В числе таких лакомств она назвала пастилу, желейные десерты, мёд и даже тёмный шоколад с мороженым, а ещё — сухофрукты. Главное — не злоупотреблять сладостями. Различные желе, рассказала она, можно быстро приготовить дома. Туда следует смело добавлять фрукты и ягоды, а в качестве загустителя использовать желатин или агар-агар.

Пользу организму также приносит мёд. Если употреблять его правильно, он поможет высыпаться и похудеть. Здесь главное, чтобы у человека не было аллергии на эту сладость, а сам мёд не оказался искусственным. Употреблять лакомство можно ежедневно — выпить два-три глотка тёплой воды, положить на язык ложечку мёда и, постепенно рассасывая, лечь спать.