Диетолог перечислила самые полезные сладости

https://static.news.ru/photo/3528b84c-a37b-11eb-af7d-96000091f725_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Russian Look

Тем, кто стремится сохранить здоровье и сбросить лишний вес, вовсе необязательно отказываться от сладкого. Некоторые десерты не только не принесут вреда, но и будут полезны, рассказала в эфире «Радио 1» диетолог Светлана Титова.

В числе таких лакомств она назвала пастилу, желейные десерты, мёд и даже тёмный шоколад с мороженым, а ещё — сухофрукты. Главное — не злоупотреблять сладостями.

Пастилу можно приготовить дома или приобрести в магазине. При этом Титова посоветовала выбирать ту, что тёмного цвета: именно это натуральная пастила из фруктов и ягод.

Различные желе, рассказала она, можно быстро приготовить дома. Туда следует смело добавлять фрукты и ягоды, а в качестве загустителя использовать желатин или агар-агар.

Пользу организму также приносит мёд. Если употреблять его правильно, он поможет высыпаться и похудеть. Здесь главное, чтобы у человека не было аллергии на эту сладость, а сам мёд не оказался искусственным. Употреблять лакомство можно ежедневно — выпить два-три глотка тёплой воды, положить на язык ложечку мёда и, постепенно рассасывая, лечь спать.

Во-первых, это улучшает качество сна: будет быстрое засыпание и крепкий сон, соответственно — бодрость с утра. Во-вторых, в мёде богатейший запас макро- и микроэлементов. Это чрезвычайно полезный продукт, и он отлично действует, в том числе на центральную нервную систему, — рассказала Титова.

Полезные витамины, макро- и микроэлементы также есть и в тёмном шоколаде. Важно только, чтобы содержание какао-бобов было в нём не ниже 70%. В молочном шоколаде какао-бобов слишком мало, поэтому полезным его назвать нельзя.

Не следует отказываться и от главного летнего лакомства — мороженого, уверена диетолог. В этом продукте нет ничего особенно вредного. Главное, чтобы он не был напичкан усилителями вкуса, ароматизаторами и красителями.

Что касается сухофруктов, то они не только помогут справиться с тягой к вредным продуктам, но и насытят организм витаминами и полезными микроэлементами, пояснила Титова.

Сухофрукты — источник минералов, витаминов и пищевых волокон. Вместе с тем, как предупредила ранее диетолог Светлана Фус, не всё, что продаётся в магазинах и на рынках, одинаково полезно. Для увеличения срока хранения в ряде случаев продукт могут обрабатывать двуокисью серы. У некоторых такое соединение может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, а также приступы бронхиальной астмы и другие сбои в организме.