Новогодние праздники — самые длинные и долгожданные в году. У россиян появляется возможность уделить достаточно внимания себе, а также родственникам и друзьям. Для тех, кто не желает тратить драгоценные выходные на кухне, диетолог Нурия Дианова по просьбе NEWS.ru подготовила меню с рецептами для мультиварки. На приготовление полезных блюд, которые порадуют близких, у домохозяйки уйдет от пяти до сорока минут.

Говяжьи рулеты (18 минут)

Говядина является источником железа и белка, которые способствуют насыщению клеток организма жизненно важным кислородом. Она особенно ценна для людей, которые работают физически или посещают тренаж`рный зал.

Ингредиенты: 800 г говяжьей вырезки, 100 г кураги, 60 г грецких орехов, 2 ст. л. растительного масла, зубочистки.

Процесс приготовления:

Готовим начинку. Измельчаем грецкие орехи, курагу мелко нарезаем, предварительно залив кипятком. Всё смешиваем.

Мясо моем, обсушиваем кухонной салфеткой, очищаем от плёнок и жира. Нарезаем на 10 кусков и отбиваем молоточком, слегка солим.

Выкладываем начинку на мясо, заворачиваем и скрепляем зубочистками.

Включаем программу «обжарка», выливаем в чашу мультиварки масло и обжариваем мясо с двух сторон по одной минуте. Выкладываем в тарелку. Чашу мультиварки вытираем кухонной салфеткой от остатков масла.

Выкладываем рулетики обратно, добавляем четверть стакана воды и готовим 10 минут на программе «мясо». Клапан закрыт, давление 0.3 бар. По её окончании автоматически включится программа «подогрев». Ждем три минуты, чтобы давление выровнялось автоматически. Это позволит избежать резкого выброса пара. Далее приподнимаем регулятор клапана, а после полного выпуска пара открываем крышку.

Готовое блюдо подаем с овощным салатом.

Оссо-буко (40 минут)

Оссо-буко gourmet-vision/imageBROKER.com/Global Look Press

Оссо-буко в переводе с итальянского означает «полая кость». Это итальянское блюдо широко распространено в ресторанной практике европейских стран.

Ингредиенты: 1 кг говяжьей голяшки (примерно 2-3 куска), 200 мл белого вина, 500 г помидоров, 1 большая луковица, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. л. соли, свежемолотый перец, 1 ст. л. растительного масла, 1/2 пучка петрушки, 3 ст. л. томатной пасты, цедра 1 лимона.

Процесс приготовления:

Подготавливаем овощи: моем, чистим лук, на помидорах делаем крестообразные надрезы и заливаем кипятком на несколько минут, снимаем кожицу и все крупно нарезаем.

Мясо тщательно моем, обсушиваем кухонной салфеткой. В чаше мультиварки на программе «обжарка» нагреваем масло и обжариваем мясо с двух сторон по две минуты.

Добавляем вино, томатную пасту, помидоры и лук, солим, перчим. Закрываем крышку и клапан.

Включаем программу «мясо» на 30 минут. Выставляем давление 0,7 бар.

Готовое блюдо посыпаем нарубленным чесноком, цедрой лимона и зеленью.

Курица с ананасами (5 минут)

За счет малого содержания жира и соответственно низкой калорийности, куриное филе — совершенно незаменимый продукт при диетах, которые направлены на снижение веса. При этом оно хорошо сочетается не только с овощами, но и с некоторыми фруктами.

Ингредиенты: 600 г куриной грудки, 1 банка консервированных ананасов, 100 г болгарского красного перца, 1 морковка, 2 ст. л. кукурузной муки, 4 ст. л. сахара, 1 ч. л. карри, 1 ст. л. растительного масла.

Процесс приготовления:

Грудку очищаем от кожи и костей, вымываем, промокаем от влаги кухонной салфеткой, нарезаем размером 1,5×1,5 см.

В отдельной миске готовим соус. Смешиваем сахар, муку и 1/2 чашки ананасового сиропа.

Подготавливаем овощи: моем и чистим их. Морковь натираем на тёрке, болгарский перец мелко рубим.

Включаем режим «обжарка», нагреваем масло и обжариваем мясо две минуты, после чего солим, добавляем карри, ананасы, овощи и соус.

Закрываем крышку и клапан. Выбираем программу «мясо», устанавливаем время две минуты. Давление — 0,3 бар.

Картофель с омлетом (15 минут)

Картофель недорогой, полноценный продукт, в котором довольно много калия и магния. Вот только польза напрямую зависит от того, как его приготовить. Больше всего полезных микроэлементов содержится в кожуре плода, поэтому стоит сделать выбор в пользу картошки в мундире.

Ингредиенты: 200 г некрупного картофеля, 4 яйца, 500 мл молока, соль, 1/2 пучка зелени, 50 г твёрдого сыра.

Процесс приготовления:

Картофель моем щёткой и выкладываем в чашу мультиварки. Заливаем водой так, чтобы он почти полностью был покрыт.

В миске взбиваем яйца с молоком и солью. Выливаем в силиконовую форму, установленную на держателе в чаше мультиварки, поверх картофеля.

Включаем мультиварку, выбираем программу «овощи», устанавливаем время 12 минут. Давление 0,7 бар (клапан закрыт).

Достаём силиконовую форму и картофель. Плоды чистим и нарезаем, добавляем к ним омлет.

Подаём, посыпав мелко нарубленной зеленью и тёртым сыром.

Десерт из айвы (13 минут)

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В Средневековье плоды айвы считались символом любви и изобилия, их в обязательном порядке подавали на свадебных банкетах. Британский поэт Эдвард Лер, долгое время живший в Греции, упоминал этот фрукт в своих стихотворениях. Плоды айвы отличаются сильным и приятным ароматом, их широко используют для изготовления варенья, компотов и консервов.

Ингредиенты: 2 айвы по 250 г, 30 г абрикосовых косточек, 40 г мёда.

Процесс приготовления: