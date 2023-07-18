Депутат рассказал, как быть после запрета импорта японских подержанных авто Депутат ГД Лысаков предложил перейти на китайский автопром в случае демарша Токио

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Инициатива Японии прекратить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра навредит Токио, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По его словам, это нанесет удар и по японцам, занятым в поставках машин в РФ.

Это решение — политическое, при этом оно направлено против простых людей, которые охотно пользовались японскими машинами. Оно ухудшит отношение к Японии со стороны наших автовладельцев, особенно тех, кто привык ездить на японских машинах, — отметил Лысаков.

Также решение Токио, по его словам, создаст проблемы для использующего японскую технику бизнеса, в первую очередь — в регионах.

Что же делать, будем переходить на китайский автопром. Проигрывает тот, кто отказывается от бизнеса, в данном случае это японская сторона. Сами японцы тоже пострадают, ведь в поставках подержанных авто в Россию задействовано большое количество людей, — признал депутат.

Лысаков также отметил, что запрет на ввоз автомобилей с двигателем объемом более 2 литров означает ограничения на джипы, минивэны, то есть на технику, популярную на востоке России. Он напомнил, что раньше, в 2002, 2008 годах, российские власти «пытались нанести удар по ввозу японских авто, когда увеличили ввозные пошлины, чтобы, якобы, не создавать конкуренции российскому автопрому».

Эксперт подчеркнул, что тогда сильно подорожали внедорожники на Дальнем Востоке. Сейчас, по словам Лысакова, лазейки для ввоза японских подержанных автомобилей в Россию останутся, но усложнится логистика, поднимутся цены, особенно если Япония станет строго отслеживать поставки.

Ранее стало известно, что Токио планирует уже в конце июля законодательно оформить запрет на экспорт в Россию подержанных авто с объемом двигателя больше 1,9 л, а также полностью перекрыть экспорт электромобилей и бензиново-электрических гибридов.