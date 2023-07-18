Япония может расширить запрет на экспорт автомобилей в Россию

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Японские власти в рамках ограничительных мер против России могут дополнительно запретить экспорт дизельных и бензиновых легковых автомобилей, в том числе подержанных, с объемом двигателя более 1,9 литра. Кроме того, запрет может затронуть все гибридные автомобили и электромобили, передает издание «Иомиури».

Еще в апреле 2022 года Токио запретило экспорт в Россию машин стоимостью более 6 млн иен. Новые ограничения могут быть одобрены кабинетом министров Японии в июле и вступить в силу с августа этого года.

По данным издания, новые поправки к нормативам идут в одном русле с ограничениями, принятыми США и Евросоюзом. В мае Соединенные Штаты запретили экспорт любых пассажирских авто. Европейский союз в июне расширил запрет на экспорт в Россию на пассажирские машины с объемом двигателя более 1,9 литра.

Ранее японская компания Isuzu Motors решила полностью уйти с российского рынка. Она была крупным производителем грузовиков и автобусов. Решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины, а также из-за прекращения поставок деталей и узлов на фоне логистических проблем. Компания передаст акции филиала и сборочный завод российскому автопроизводителю «Соллерс».