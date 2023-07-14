Японский производитель грузовиков и автобусов решил покинуть Россию Kyodo: японская Isuzu Motors решила уйти с рынка РФ

Фото: Nicolas Maeterlinck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японская компания Isuzu Motors, являющаяся крупным производителем грузовиков и автобусов, решила полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщает агентство Kyodo. Решение связано с ситуацией вокруг Украины и прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

По информации агентства, компания передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю «Соллерс». Также российской стороне отойдет сборочный завод в Ульяновской области со штатом в 200 сотрудников. Работа предприятия была остановлена в марте 2022 года.

Выпуск продукции на сборочном заводе в Ульяновской области компания начала в 2008 году. В 2021 году было произведено порядка 3,7 тысячи грузовиков, что составляет 1% от глобального объема продукции Isuzu.

Isuzu Motors — производитель грузовиков всех типов, а также автобусов и дизельных двигателей. Ранее предполагалось, что количество производимых в РФ транспортных средств будет увеличено до 5 тысяч в год.

Ранее французская компания Compagnie Generale des Etablissements Michelin, один из ведущих мировых производителей автомобильных шин, сообщила, что продала российский бизнес. Активы приобрел местный дистрибьютор ряда шинных марок — ООО «Пауэр Интернэшнл-шины».

Также стало известно, что компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России.