Никакой жестокости, чтобы обвиняли нас, бурятов, никогда не было. Мы живем в Бурятии, у нас один менталитет, общение с людьми. У нас и русские, и буряты, и другие нации живут. Думаю, у него какие-то предрассудки свои. <...> У нас многонациональная страна, пусть уровень своего образования повысит, — сказал Дондоков.