Депутат Народного хурала Бурятии Тумэн Дондоков в беседе с NEWS.ru предположил, что высказывание папы римского Франциска о жестокости бурятов обусловлено предрассудками понтифика. Он порекомендовал главе католической церкви повысить уровень образования.
Никакой жестокости, чтобы обвиняли нас, бурятов, никогда не было. Мы живем в Бурятии, у нас один менталитет, общение с людьми. У нас и русские, и буряты, и другие нации живут. Думаю, у него какие-то предрассудки свои. <...> У нас многонациональная страна, пусть уровень своего образования повысит, — сказал Дондоков.
Он также предположил, что понтифику мог кто-то посоветовать разжечь рознь между народами России. Парламентарий усомнился в том, что Франциску это удастся.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание понтифика запредельным извращением истины. Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев, в свою очередь, назвал недобрыми слова Франциска.