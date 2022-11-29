Глава буддистов России ответил на слова папы римского о «жестокости» бурят

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Буддийской традиционной Сангхи России — XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев прокомментировал слова папы римского о «жестокости» бурят. В своем Telegram-канале глава буддистов России назвал их недобрыми.

Речь идет о заявлении папы римского Франциска, прозвучавшем в интервью американским СМИ о том, что чеченцы и буряты являются «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами. Думаю, европейским латинцам непонятно, что жизнь в холодной Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам, — написал Аюшеев.

В то же время глава буддистов пояснил, что буряты не жестокие люди, просто они вынуждены «повторно и достойно» защищать свою родину от фашизма, как это делали «наши деды и прадеды», отметил религиозный лидер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова папы римского Франциска о том, что самые жестокие люди в России — это чеченцы и буряты, являются запредельным извращением истины. Дипломат отметила, что в 1990-е годы русских обвиняли в жестокости по отношению к кавказским народам, а теперь все стало наоборот.