В МИД РФ назвали извращением истины слова понтифика о чеченцах и бурятах

Фото: Massimiliano MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Папа римский Франциск

Слова папы римского Франциска о том, что самые жестокие люди в России — это чеченцы и буряты, являются запредельным извращением истины, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе в Совфеде. По ее словам, в 1990-е годы русских обвиняли в жестокости по отношению к кавказским народам, а теперь все стало наоборот, передает ТАСС.

Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня. Вспомните, в девяностые годы — начале двухтысячных нам же говорили ровно противоположное, что это русские, славяне, которые мучают народы Кавказа, а теперь нам говорят, что это народы Кавказа мучают русских. Это же надо быть извращенцами истины, — сказала Захарова.

Ранее понтифик заявил, что больше всего жестокости в сражениях на Украине он видит среди людей, которые, по его словам, не придерживаются русской традиции. В качестве примера папа римский назвал такие народности, как чеченцы и буряты.

Также Франциск рассказал о планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву.