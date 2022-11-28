Папа римский не поедет в Киев, не посетив Москву

Фото: Massimiliano MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в интервью изданию America рассказал о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву.

Я думал о визитах, но принял решение, что если я еду с визитом, то еду и в Москву, и в Киев, а не только в одно место, — сказал глава католической церкви.

Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.

Ранее Франциск заявил, что мир между Россией и Украиной возможен, но его нельзя достичь посредством оружия. По его словам, Ватикан готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта.

Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер в свою очередь отметил, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине и выступит посредником в них. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Москва приветствует данную инициативу. При этом он усомнился в том, что Киев примет предложение Ватикана.