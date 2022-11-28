Песков ответил на готовность Ватикана организовать переговоры РФ и Украины Песков сомневается, что Украина примет предложение Ватикана о переговорах с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют попытки Ватикана стать посредником между Москвой и Киевом, передает РИА Новости. Однако, по его словам, для Украины такие площадки сейчас не могут быть востребованными.

Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. И, безусловно, мы приветствуем подобную политическую волю, но в той ситуации, которую мы де-факто сейчас имеем и де-юре, со стороны украинской стороны такие площадки востребованными быть не могут, — сказал Песков.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

До этого La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».