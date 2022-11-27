В Ватикане пожелали предоставить место для переговоров по Украине Глава дипведомства Галлахер: Ватикан готов предоставить место для переговоров по Украине

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Пол Ричард Галлахер

Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер в интервью Mediaset News. По его словам, папа римский очень позитивно приветствовал бы факт переговоров между Россией и Украиной, если бы просьба исходила от Москвы и Киева.

Святой престол и сам папа всегда были доступны с начала [спецоперации], и до сих пор не было конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда доступен. И если бы было уместно и необходимо предложить и сделать эти условия доступными (Ватикан для переговоров. — NEWS.ru), как мы исторически делали в прошлом, Святой Отец приветствовал бы это очень положительно, если бы просьба исходила с обеих сторон со всеми добрыми намерениями, — сказал Галлахер.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».

13 ноября Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане процитировал строки из романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы». По его словам, творчество писателя «до сих пор вдохновляет на христианство».

Позднее папа римский заявил, что Ватикан готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта на Украине. Понтифик отметил, что госсекретариат постоянно наблюдает за ситуацией и параллельно изучает и ценит каждую возможность, которая может поспособствовать реальному прекращению огня и переговорам.