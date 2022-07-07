Дело блогера Юрия Хованского поступило в суд Дело блогера Хованского об оправдании терроризма поступило в суд

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Дело блогера из Санкт-Петербурга Юрия Хованского поступило во 2-й Западный окружной военный суд в Мосве. Хованского обвиняют в оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил адвокат подозреваемого Александр Передруг. По его словам, квалификацию дела изменили таким образом, что срок давности по делу должен быть признан истёкшим.

Дело поступило во 2-й Западный окружной военный суд в понедельник, — сказал адвокат.

В карточке дела на сайте суда указано, что рассматривать его будет коллегия из трёх федеральных судей. В настоящее время все материалы переданы судье Александру Нассухе.. Также в карточке указано, что обвинение Хованскому изменено с публичного оправдания терроризма с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей на публичное оправдание терроризма как таковое. Как пояснил Передрук, таким образом дело переквалифицированно из тяжкого на среднйе тяжести. В этой связи наказание также предусмотрено более мягким: до пяти лет лишения свободы (ранее грозило до семи лет)

Это же по сути означает, что срок давности преступления к настоящему времени истек, — отметил адвокат.

Юрий Хованский вёл видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в интернете. Кроме того, блогеру предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств.

Первоначально блогера отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО.