Чубайс рассказал, за что ненавидел советскую власть

https://static.news.ru/photo/3576b9e4-b577-11eb-94d7-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью.

Будь это новости по телевизору, или будь это собрание трудящихся, или будь это первомайская демонстрация. Или я даже не знаю, что ещё привести в пример, — это всё вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать, и в этом вранье, пожалуйста, живи, — заявил Чубайс в интервью «Коммерсанту».

Спецпредставитель президента добавил, что со временем такое положение дел в стране вызывало у него всё более сильное отвращение.

Его взросление пришлось именно на период позднего СССР, уточнил Чубайс. Его политические взгляды нередко приводили к спорам со старшим братом и отцом – ветераном Великой отечественной войны и преподавателем марксизма-ленинизма.

Говоря об СССР, Чубайс напомнил о распространённом аргументе коммунистов об успехах Китая.

Отличие китайского пути от нашего состоит в том, что Китай проводил экономические реформы с имеющимся государством, — сказал он.

По мнению политика, в условиях наличия государства можно позволить себе действовать плавно и не допускать шоковой терапии.

Ранее Чубайс издевательски ответилЗюганову на обвинение в предательстве. Политик выразил восхищение способностями главы КПРФ Геннадия Зюганова к геополитическому анализу. Тот ранее заявил, что «либерализм американизированного толка — с „цветными“ революциями, навальнятиной и чубайсятиной — для России означает неминуемую гибель».