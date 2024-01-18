«Ъ»: бывший комдив ПВО Беляцкий оштрафован на 2,6 млн за коррупцию

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Издание «Коммерсант» сообщило, что бывший командир 4-й дивизии ПВО имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Б. П. Кирпикова Дмитрий Беляцкий был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и оштрафован на 2,6 млн рублей, избежав тюремного наказания. «Ъ» отмечает, что военный также сохранил звание, это позволяет ему вернуться в вооруженные силы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как пишет «Коммерсант», официально информация по уголовному делу Беляцкого не раскрывается. Неофициальные источники издания сообщили, что 235-й гарнизонный суд рассмотрел дело генерал-майора в особом порядке. «Ъ» уточняет, что помимо свободы и звания Беляцкому сохранили многочисленные награды.

По версии ГСУ СКР, которую приводит издание, военный за 500 тысяч рублей через посредника — военнослужащего обещал выделить участки из земель оборонного назначения для организации на них ДНП для ветеранов военной службы. Задержание генерал-майора произошло в 2023 году, пишет «Коммерсант», после чего он признал вину и в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве дал показания, что всего за землю планировалось выручить 30 млн рубей, а основная часть денег должна была поступить генерал-майору Константину Огиенко — командующему 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения.

Адвокат Беляцкого подтвердил «Ъ» информацию о наказании. От прочих комментариев, по данным «Ъ», он отказался, заявив, что уже вышел из уголовного дела.

Ранее «Коммерсант» сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко. По информации издания, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Минобороны РФ эти данные не комментировало. «Ъ» писал, что сам генерал-майор Огиенко свою причастность к коррупции отрицает.