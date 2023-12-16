«Ъ»: завершено дело против генерала Огиенко, защищавшего небо Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, летом 2023-го командовавшего 1-й ордена Ленина армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, защищающей небо над столичным регионом, сообщает «Коммерсант». По версии следствия, генерал получил взятку не из-за украинских беспилотников.

Следствие считает, что Константин Огиенко через двух посредников получил взятку в 500 тыс. руб.— первую часть транша в 30 млн, за которую должен был решить вопросы, связанные с землепользованием. Сам офицер вину не признает, считая, что его подставили нечистоплотные на руку подчиненные.

По версии следствия, общественница, помогающая военным, решила организовать в Подмосковье СНТ для ветеранов боевых действий и военной службы, однако проблемы возникли с землей для него, которая находилась в пользовании как Минобороны, так и муниципальных властей.

За помощью женщина обратила к командиру одной из частей ПВО. Общественница и генерал-майор Огиенко свою причастность к коррупции отрицают.