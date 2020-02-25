Эксперты Роскачества оценили омывающую жидкость 31 торговой марки на качество и безопасность. Результаты исследования показали, что 80% из них могут испортить «дворники» и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Для проверки специалисты взяли самые популярные в России омывающие жидкости стоимостью от 33,3 рубля до 145,5 рубля за литр и рассчитанные на использование в морозы до минус 20 градусов.
Испытания показали, что большинство из них начинают замерзать при температуре от минус 13 до минус 18 градусов. Кроме того, у восьми торговых марок при погружении в жидкость менялись физико-механические показатели резины при растяжении, ещё в 15 случаях изменялась её масса. Всё это может повлиять на корректную работу «дворников»,
При этом «незамерзайки» четырёх торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет. Также одна из жидкостей оказалась опасна для здоровья — при контакте с кожей она вызвала раздражение.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роскачестве рассказали о вредных свойствах жевательной резинки. Любители жвачки из-за сахарных спиртов могут столкнуться с такими неприятными симптомами, как газообразование, вздутие живота и диарея.
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