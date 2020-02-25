https://static.news.ru/photo/efb171fe-579b-11ea-b45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Эксперты Роскачества оценили омывающую жидкость 31 торговой марки на качество и безопасность. Результаты исследования показали, что 80% из них могут испортить «дворники» и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Для проверки специалисты взяли самые популярные в России омывающие жидкости стоимостью от 33,3 рубля до 145,5 рубля за литр и рассчитанные на использование в морозы до минус 20 градусов.

Испытания показали, что большинство из них начинают замерзать при температуре от минус 13 до минус 18 градусов. Кроме того, у восьми торговых марок при погружении в жидкость менялись физико-механические показатели резины при растяжении, ещё в 15 случаях изменялась её масса. Всё это может повлиять на корректную работу «дворников», говорится в сообщении организации.

При этом «незамерзайки» четырёх торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет. Также одна из жидкостей оказалась опасна для здоровья — при контакте с кожей она вызвала раздражение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Роскачестве рассказали о вредных свойствах жевательной резинки. Любители жвачки из-за сахарных спиртов могут столкнуться с такими неприятными симптомами, как газообразование, вздутие живота и диарея.