Более 1,2 млн россиян участвовали в тестировании онлайн-голосования

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В тестировании системы дистанционного электронного голосования приняли участие более 1,2 млн россиян, или более 52% от подавших заявления. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Тестирование системы проводилось с 12 по 14 мая. Участвовать в нём имели возможность около 2,3 млн россиян, подавших специальное заявление. Согласно представленным данным, в результате в тестировании участвовали 1 млн 215 тысяч 500 человек.

Этап непосредственного голосования завершён. Сейчас подводятся его итоги. <...> Я поручила внимательно проанализировать все этапы тестирования: от подачи заявлений до подведения итогов голосов. На ближайшем заседании Центральной избирательной комиссии мы представим результаты этого анализа, — приводятся в сообщении слова главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование пройдёт в 2021 году в шести регионах РФ.