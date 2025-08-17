Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожили украинский расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил ТАСС боец с позывным Моряк. Он добавил, что расчет находился в здании на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Поступила задача уничтожить вражеский расчет БПЛА, находившийся в здании. С боевым расчетом выдвинулись на позицию, подготовили оборудование и поразили цель. Боевая задача выполнена, — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются пересечь Днепр один-два раза в неделю. Однако эти действия не приносят какого-либо результата, оканчиваясь большими потерями для ВСУ. Российские войска круглосуточно контролируют водную преграду, оперативно уничтожая обнаруженные группы противника с помощью FPV-дронов и артиллерии.

До этого газета The New York Times сообщила, что ВС РФ уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, Тайваня и Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.