Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 06:48

Бойцы группировки «Днепр» поразили расчет дронов ВСУ в Херсонской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащие 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожили украинский расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил ТАСС боец с позывным Моряк. Он добавил, что расчет находился в здании на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Поступила задача уничтожить вражеский расчет БПЛА, находившийся в здании. С боевым расчетом выдвинулись на позицию, подготовили оборудование и поразили цель. Боевая задача выполнена, — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что украинские военные пытаются пересечь Днепр один-два раза в неделю. Однако эти действия не приносят какого-либо результата, оканчиваясь большими потерями для ВСУ. Российские войска круглосуточно контролируют водную преграду, оперативно уничтожая обнаруженные группы противника с помощью FPV-дронов и артиллерии.

До этого газета The New York Times сообщила, что ВС РФ уничтожили в Кировоградской области Украины более 10 иностранных наемников, пока те обедали в столовой. По данным издания, среди ликвидированных наемников были выходцы из США, Колумбии, Тайваня и Дании. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

дроны
ВСУ
ВС РФ
Херсонская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беру яйцо, стакан кефира и готовлю: очень вкусные и мягкие пончики
Тонкие блинчики: все секреты идеального завтрака
Наемники из Латинской Америки начали поставлять на фронт наркотики
SHAMAN и Мизулина оказались в скандальной украинской базе
Раскрыта сумма гонорара изготовителям оружия для теракта в «Крокусе»
Провал ВСУ на правом берегу Днепра: новости СВО на утро 17 августа
«Козел отпущения»: экс-подполковник СБУ раскрыл, кому выгоден Зеленский
Огурцы с томатным соусом, которые улетают быстрее шашлыка
Опубликованы кадры из эпицентра мощного урагана «Эрин»
Смоленский губернатор раскрыл последствия атаки дрона ВСУ на регион
Десяток автомобилей и жилой дом повреждены в Воронеже из-за БПЛА
Постпред России в Вене объяснил, почему успешные страны не хотят в Евросоюз
Сотрудник железнодорожной станции попал в больницу после атаки БПЛА
Карлу III стало хуже на фоне борьбы с раком
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 августа: инфографика
«Есть потенциал»: эксперт оценил перспективы отношений России и США
Почти полсотни беспилотников сбили в небе над Россией за ночь
Россиянам объяснили, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников
Украинские войска «замолчали» из-за визита Сырского в Сумскую область
Аэропорт Казани начал обслуживать авиарейсы после перерыва
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.