Битва за Авдеевку 12 февраля: что придумали ВСУ, с чем столкнутся ВС РФ

Фото: МО РФ

Российская армия добилась тактического успеха на северо-востоке Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие последние новости сегодня выходили с этого участка фронта СВО, о чем пишут военкоры 12 февраля, как будет решать проблему новый главком ВСУ Александр Сырский?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 12 февраля 2024 года

«На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии штурмуют Новомихайловку с востока. Аналогичные действия у Георгиевки. На последнем из перечисленных участков есть продвижение. Как и у Невельского и Первомайского. Атаки на Тоненькое и Северное (населенный пункт к западу от Авдеевки) ВСУ отбили. В Авдеевке российские войска при поддержке средств дальнего поражения достигли тактического успеха с северо-востока. Также после артобстрелов они атаковали у подконтрольной ВСУ Новобахмутовки (одноименный населенный пункт восточнее — за ВС РФ). Здесь ЛБС не изменилась. Под ударами ВСУ в Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Бахмута), Максимильяновке, Нетайлове, Бердычах, Керамике и Нью-Йорке. Украинская артиллерия работала по ВС РФ в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» отметил, что в частном секторе Авдеевки фиксируется довольно крупное продвижение ВС РФ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Однако украинские формирования все еще удерживают промзону на Индустриальном проспекте. К югу от Марьинки штурмовым отрядам удалось выбить противника с нескольких опорных пунктов вдоль дороги к Победе. Под контроль российских сил перешли посадки практически до восточных окраин села», — сообщил источник.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что в зоне Марьинки силы ВС РФ продолжают активное наступление, успешно прорывая оборону ВСУ и продвигаясь в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка.

«Наши бойцы продвигаются на севере Авдеевки, успешно оттесняя ВСУ из жилых кварталов и с берега песчаного карьера. Несмотря на это, ситуация на юго-восточных окраинах города остается без изменений. Помимо этого, наши силы добиваются успехов на Первомайском и у Новомихайловки. По последним данным, сообщается, что армия России успешно провела штурм, захватив контроль над 40% территории Первомайского у Авдеевки, расположенного к западу от поселка Пески и села Водяного», — подчеркнул он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Как ВСУ планируют спасать Авдеевку

Киев планирует задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке, сообщил журнал Forbes. По его оценкам, данный шаг военного командования Украины был неочевидным, поскольку, «решив остаться и сражаться, украинские войска идут на огромный риск». Forbes считает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ могла сигнализировать намерение президента Украины Владимира Зеленского бороться за Авдеевку «даже высокой ценой».

«Новый главком формирований киевского режима получил от Зеленского задачу любой ценой удержать оккупированную Авдеевку. Мы уже видели, каким образом такие „фортеции“ противник пытается удержать. Безлимитный личный состав и отсутствие чувствительности к собственным потерям. Украина готовится похоронить в Авдеевке еще несколько десятков тысяч своих граждан. То есть киевский режим занимается тем, что у него получается лучше всего», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Военкор Александр Сладков считает, что действия Зеленского и Сырского являются трагедией для украинского народа.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский, Александр Сырский

«ВСУ проигрывают под Авдеевкой не только потому что у них мало солдат. Огневой мощи не хватает и технического оснащения. Это очень важно в такой войне. Одними телами фронт не закроешь. А Сырский начал заводить под Авдеевку имеющиеся боевые резервы. Их так много у Киева, этих резервов? Значит, пан или пропал — они ставят только на этот зимний сезон, никаких планов оборонять Полтаву, Сумы, Черкассы, Чернигов, Киев наконец. Трагедия у них там назревает», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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