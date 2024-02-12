Военкор раскрыл, какую задачу Зеленский поставил новому главкому ВСУ Поддубный: Зеленский поставил Сырскому задачу удержать Авдеевку любой ценой

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Александр Сырский (справа)

Новый главком ВСУ Александр Сырский, пришедший на замену Валерию Залужному, получил от президента Украины Владимир Зеленского задачу удержать Авдеевку любой ценой, предположил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, Киев «готовится похоронить в Авдеевке еще несколько десятков тысяч своих граждан».

Новый главком <...> получил от Зеленского задачу любой ценой удержать оккупированную Авдеевку. Мы уже видели, каким образом такие «фортеции» противник пытается удержать. Безлимитный личный состав и отсутствие чувствительности к собственным потерям, — пишет военкор.

Командующий группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский ранее сообщил, что руководство украинской армии рассчитывает удержать позиции в Авдеевке. По этой причине для расширения возможностей армии в этот район направлены дополнительные силы. По словам Тарнавского, подразделениям ВСУ приходится сталкиваться с натиском российской пехоты и бронетехники.

До этого сообщалось, что Зеленский оказывает давление на Сырского, требуя от него не допустить застоя на фронте. По информации телеканала CNN, новый главком ВСУ в первую очередь обратит внимание на Авдеевку, но превосходящие силы ВС РФ не дадут ему осуществить свои планы в этом городе.