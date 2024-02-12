Чем сейчас занимается звезда сериалов «След» и «Универ» Сергей Пиоро

Фото: Социальные сети

Сергей Пиоро

Актер Сергей Пиоро известен благодаря сериалам «След» и «Универ. Новая общага». Как артист живет сейчас, в каких проектах он задействован?

Чем известен Пиоро

Сергей Пиоро родился 14 февраля 1972 года в Екатеринбурге. В 1995-м он окончил Екатеринбургский театральный институт.

В кино актер дебютировал в 1990 году в картине «Здравия желаю! или Бешеный дембель». Популярность ему принесла роль Ивана Боброва в сериале «Все смешалось в доме...». Тогда он переехал в Москву.

«В Москве нельзя сидеть и ждать, здесь нужно трудиться. И у меня бывают провисы без работы. Актеры как живут? Один месяц заработал много, потом десять месяцев сидишь без дела. А за ипотеку надо платить ежемесячно», — делился актер.

Помимо этого, Пиоро снимался в проектах «Счастливы вместе», «След», «Рыжая», «Обручальное кольцо», «Пожар», «Маруся», «Садовник», «Партизаны», «Объект 11», «Универ. Новая общага», «Профиль убийцы», «Профиль убийцы — 2», «Доктор Котов», «Универ: 10 лет спустя», «Историк» и других. Всего в его фильмографии более 50 работ.

«После „Все смешалось в доме...“ в течение полугода по большому счету и проектов-то не было. Я был готов заниматься чем угодно — всем, что связано с профессией. Потом как-то пришел проект один, другой, появился сериал „След“, который уже 14 лет в моей судьбе — или я в его. Слава богу, появился „Универ“, который помог мне сбросить с себя образ сотрудника полиции. Появился другой персонаж, другой жанр — жанр, который, как мне кажется, мне ближе всего. Я очень люблю комедии, и мне намного больше нравится сниматься именно в них», — рассуждал Пиоро в беседе с e1.ru.

Фото: Социальные сети Сергей Пиоро

Что известно о личной жизни Пиоро

Сергей Пиоро женился на актрисе Елене Головизиной, которая младше его на 10 лет, в 2006 году. В сериале «Все смешалось в доме...» она играла роль его дочери.

В 2009 году у супругов родился сын Арсений.

«Свадьбу мы придумали сами. Больших денег на торжество не было, но хотелось устроить запоминающийся праздник. Друзья помогли нам с местом на берегу реки, и вместе с монтировщиками театра мы установили там шатер. Вечеринка была в итальянском стиле, и мы были ведущими своей же свадьбы. Все получилось очень уютно и тепло. Драки не было», — рассказывал Пиоро на YouTube-шоу «PROжизнь».

Чем сейчас занимается Пиоро

Сергей Пиоро продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Семейка легкого поведения», «Счастливый случай!», «Время обнимать», «Отпетые мошенники» и «Евгений Онегин».

В 2022 году актер снялся в проектах «Иван Семенов: Школьный переполох», «Горемыки», «Срок давности», «Репейник», «Пять минут тишины. Море и горы» и «Солнце, море и любовь».

В 2024 году должен выйти сериал «Универ. 13 спустя» с его участием.

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