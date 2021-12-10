Звезда «Универа» рассказал о смене жанра ситкома

Актёр Сергей Пиоро, сыгравший ректора Павла Зуева в сериале «Универ», заявил, что жанр полюбившегося россиянам ситкома сменился на драмеди. По его мнению, «Универ.10 лет спустя» вырос вместе с персонажами: истории и юмор стали более взрослыми, — цитирует KP.RU.

Он (сериал — NEWS.ru) повзрослел, собственно, как и персонажи. Герои выросли, у них появились свои семьи. Истории стали более взрослыми, как и юмор. Сериал отличается еще и по формату. Теперь это не ситком, а драмеди. Там нет смеха за кадром, который мне в принципе никогда не нравился. Там есть над чем подумать, чему посопереживать, и есть над чем поржать, — пояснил Пиоро.

Он назвал «Универ» «неким брендом» и уточнил, что название носит скорее нарицательное значение, так как сериал рассказывает о людях, которые уже давно закончили университет.

Пиоро добавил, что часто общается с коллегами по сериалу вне сцены. Среди наиболее близких товарищей он выделил Арарата Кещяна и Станислава Ярушина. По словам Пиоро, они иногда собираются вместе в кафе, чтобы просто дружески побеседовать.

Ранее актёр Андрей Федорцов вспомнил, как встретил Новый, 2002 год в тамбуре поезда со своим коллегой Константином Хабенским. Он уточнил, что их заперли с двух сторон, чтобы поезд не шатался.