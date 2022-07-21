Беженцы из Украины и Донбасса смогут получить в России допобразование «Ведомости»: беженцы из Украины и Донбасса смогут получить в России допобразование

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Минтруд РФ готовит постановление правительства о предоставлении возможности для десяти тысяч беженцев из Украины и Донбасса получения дополнительного профессионального образования (ДПО). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в ведомстве. Получить образование смогут те, у кого оформлен статус беженцы или право на временное убежище, а также те, кто находится в процессе получения гражданства РФ.

По информации издания, для участия в программе необходимо подать заявку через портал «Работа России» или центр занятости, а после этого пройти профессиональное ориентирование.

Проверяют стартовый уровень образования, а также насколько соответствует выбранная программа имеющимся знаниям и подбирают будущего работодателя, — рассказал «Ведомостям» представитель Минтруда.

После этого заявитель должен заключить договор с образовательной организацией, если он планирует стать ИП или трёхсторонний договор, включая работодателя, у которого он намеревается трудиться в дальнейшем. Место работы соискателю предложат по результатам профориентирования.

Обучение будет проходить в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Его можно осуществить на базе Российской акажемии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), в Агентстве профмастерства Worldskills Russia и в Томском государственном университете.