Baza: вертолет Ка-52 «Аллигатор» разбился в Азовском море

Фото: МО РФ

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщает о крушении боевого вертолета Ка-52 «Аллигатор» в акватории Азовского моря. По данным канала, авиакатастрофа произошла 1 сентября, примерно в 1,5 км от берега, на борту вертолета находились два члена экипажа, их удалось спасти. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Предварительной причиной крушения летательного аппарата источники Baza называют сложные метеоусловия — в районе происшествия густой туман.

27 июля в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании «Алтай авиа». Он совершал коммерческий полет по маршруту Карасук — Ак-Кем — Тюнгур. Изначально в МЧС заявили, что шестеро погибли, а остальные получили травмы. Позднее выяснилось, что в результате крушения четыре человека погибли, еще 10 получили ранения. Состояние троих пострадавших оценивалось как крайне тяжелое — они получили ожоги 90% тела.

Также сообщалось, что в Польше разбился легкомоторный самолет Cessna. Воздушное судно упало на ангар, в котором находились люди. В результате погибли пять человек. Еще столько же получили травмы. Самолет применялся для поднятия парашютистов в воздух. Катастрофа произошла, когда он заходил на посадку, а люди прятались в ангаре от плохой погоды.