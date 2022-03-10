Авиаэксперт объяснил, зачем продлевать истекшие сертификаты лётной годности

Продление на шесть месяцев истекших сертификатов лётной годности зарегистрированных в России иностранных самолётов снимет ряд бюрократических вопросов, сообщил эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров «Парламентской газете». Такое решение предлагает Минтранс. При этом авиакомпании всё равно должны будут соблюдать все требования для поддержания лётной годности, отметил специалист.

Сертификат лётной годности соответствует, если так по-простому, техосмотру автомобиля. Кто-то проходил его раз в два года, какие-то машины — раз в год, а иные — раз в полгода. У воздушных судов такая же система. Сертификат лётной годности имеет срок действия, и сейчас он продлевается. Но это ни в коем случае не снимает обязанности с авиакомпаний эксплуатировать самолёты с соблюдением всех сертификационных требований поддержания лётной годности, — сказал Гусаров.

Ранее Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. Начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.

В свою очередь президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов сообщил, что в условиях санкций Запада на воздушные суда придётся ставить контрафактные запчасти. Он отметил, что даже в отечественных самолётах вроде Superjet много импортных деталей, которые не будут поставлять.