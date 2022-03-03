«Это коллапс»: в профсоюзе лётчиков рассказали, что ждёт авиаотрасль

В условиях санкций стран Запада отечественные и зарубежные компании будут отказываться страховать полёты на бортах российских перевозчиков, понимая, что на воздушных судах есть нарушения в виде контрафактных запчастей, заявил NEWS.ru президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов. Такие детали придётся ставить из-за отсутствия поставок от производителей либо прибегать к «авиационному каннибализму», разбирая отдельные лайнеры на комплектующие для других машин. Это отразится и на безопасности полётов, считает он.

Самолёт может месяц летать с мелкими неисправностями, например, с неработающей лампочкой. С более серьёзной неисправностью может неделю летать. С ещё более серьёзной он может только вернуться на базу. А когда вообще серьёзные неисправности, его останавливают в любом аэропорту. В этом случае самолёт будет стоять до тех пор, пока его не вернут в лётную годность. Но наши зарубежные партнёры не будут предоставлять запчасти и ремонтировать суда и даже оказывать услуги кол-центра, чтобы консультировать наш персонал в случае поломки, — заявил Игорь Дельдюжов.

Как говорит собеседник NEWS.ru, значительную часть авиационного парка российских перевозчиков составляют зарубежные машины. Однако даже в отечественных самолётах вроде Superjet много импортных деталей.

Если России не будут поставлять запчасти, их начнут снимать с другого самолёта, хотя запчасти номерные и так делать нельзя. Такое было с самолётами «Трансаэро» — они так хитрили из-за экономии, но в нынешней ситуации подобным образом будут делать в целях выживания. Это всё приведёт к увеличению аварийности, — отметил лидер ШПЛС.

Игорь Дельдюжов пояснил, что в России для изготовления запчастей «нет станков, нет рабочих и специалистов, которые, имея чертёж, сделают требуемую деталь». По его словам, теоретически комплектующие могут поставлять китайские производители, но неизвестно, имеют ли они лицензию и насколько это всё будет легально в условиях санкций.

К тому же, продолжает лидер профсоюза, возникает большая проблема с техническими осмотрами самолётов, которые по инструкциям должны проводиться регулярно. Но не все инженеры российских авиакомпаний имеют допуски до различных степеней проверки.

К тому же раз в один-два года самолёт надо гнать в большой технический центр, находящийся не в России. Как его туда погонишь? Там заберут самолёт из-за отзыва лизинга. Это коллапс! — резюмировал Дельдюжов.

На фоне военной операции на Украине ЕС запретил 27 февраля воздушным судам из РФ пролетать над территорией своих стран. К тому же Европа отказалась от поставок, лизинга, технического обслуживания и страхования российских самолётов, которые составляют большинство авиапарка страны. Соответствующие контракты должны быть расторгнуты до 28 марта.