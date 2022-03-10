Росавиация: Китай отказал авиакомпаниям России в поставках авиазапчастей

Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям, сообщает РБК со ссылкой на начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. По его словам, Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.

Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у неё есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали, — сказал Кудинов на конференции MRO Russia & CIS.

Он подчеркнул, что каждая авиакомпания будет самостоятельно договариваться о поставках, однако ведомство окажет поддержку в легализации запчастей.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в условиях санкций стран Запада отечественные и зарубежные компании будут отказываться страховать полёты на бортах российских перевозчиков, понимая, что на воздушных судах есть нарушения в виде контрафактных запчастей. Такие детали придётся ставить из-за отсутствия поставок от производителей либо прибегать к «авиационному каннибализму», разбирая отдельные лайнеры на комплектующие для других машин. Это отразится и на безопасности полётов, считает он.