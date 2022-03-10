Авиаэксперт объяснил, как быстрее создать российский двигатель для SSJ100
Авиаэксперт Пантелеев: сертифицировать российский двигатель для SSJ100 быстрее можно с помощью параллельных испытаний
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:02, 11 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сертифицировать российский двигатель для самолёта Sukhoi Superjet 100 быстрее можно с помощью параллельных испытаний, рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев «Газете.Ru». Это позволит ускорить процесс на полгода, считает он.
Ускориться реально возможно, если в различных испытаниях задействовать одновременно большее количество опытных двигателей, то есть запараллелить некоторые работы и на определённое направление выделить больше ресурсов. Поэтому полгода выиграть вполне возможно, если привлекать больше специалистов и дополнительных подрядчиков, — сказал Пантелеев.
Испытания двигателя ПД-8, которые уже идут, должны будут подтвердить, выдерживает ли «железо» заявленные характеристики, объяснил он. При этом в двигателе используются уже освоенные предприятиями Объединённой двигателестроительной корпорации технологии и материалы, отметил Пантелеев.
Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов сообщил, что в условиях санкций Запада на воздушные суда придётся ставить контрафактные запчасти. Он отметил, что даже в отечественных самолётах вроде Superjet много импортных деталей, которые не будут поставляться.