Антарктида: открытие последнего континента

Фото: Steven J. Kazlowski/Danita Delimont/Global Look Press

28 января 1820 года русская экспедиция под командованием морских офицеров Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла последний неизведанный континент — Антарктиду. Этим знаменательным событием Россия навсегда вписала себя в историю географических открытий. В мировой истории такое событие случилось лишь трижды: до Беллинсгаузена новые континенты открыли Колумб в 1492 году, когда был найден путь в Америку и Виллем Янсзон, обнаруживший Австралию в 1606 году.

От Буве до Лаперуза

В начале XIX столетия завершалась романтическая эпоха Великих географических открытий. С карты мира стирались последние белые пятна, европейские корабли рассекали волны мирового океана в поисках последних необитаемых островов, а экспедиции первооткрывателей, миссионеров и ученых бесстрашно уходили в джунгли тропической Африки и Амазонии. И лишь таинственная земля на крайнем юге оставалась неизвестной. О ее существовании меж тем подозревали еще географы античности. Грек Страбон и его последователи исходили из идеи баланса: если Евразия есть на севере, то что-то похожее точно должно быть и на юге.

Когда в 1520 году Фернан Магеллан огибал Америку, он обратил внимание, что за проливом, по которому следовали его корабли, значительно южнее можно увидеть очертания суши, которую он назвал Огненная Земля. Открытие Магеллана вызвало у картографов того времени предположение, что Огненная Земля и есть часть громадного Южного континента — Terra Australis incognita (то есть «Неизвестная Южная земля»). Даже северный берег острова Новая Гвинея, открытого испанцами в 1544 году, географы принимали за выступ гипотетического Южного континента.

Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press Фернан Магеллан

В XV веке европейцы активно осваивают морские просторы. Португальцы огибают Африку и достигают Индии. Испанцы начинают исследование Карибских островов и Нового Света. В Следующем веке Магеллан совершает первое кругосветное путешествие, а испанские конкистадоры исследуют Северную и Южную Америки. Европейцы приходят на архипелаги Тихого океана.

В начале XVII века голландская экспедиция открывает Австралию, в это же столетие русские первопроходцы проходят Сибирь от Урала до берегов ледяных северных морей и Тихого океана. Начинается создание великих колониальных империй. Мир становится все теснее.

В XVIII веке, как раз когда шла гонка европейских держав по захвату новых колоний, французы оказались самыми упорными искателями южного континента. В 1738 году французская Ост-Индская компания снарядила экспедицию Жана Батиста Буве де Лозье. Ему было поручено найти южную землю, обнаруженную французом Гонневилем в начале XVI века.

Фото: Nigel Dennis/imageBROKER.com/Global Look Press Мыс Доброй Надежды

В 1739 году к югу от мыса Доброй Надежды Буве обнаружил гористую землю, покрытую льдом. В густом тумане очертания земли были неясны, и мореплаватель посчитал, что это часть целого континента. Стояли сильные холода, штормило, и французы не отважились высадиться на берег.

Многие экспедиции впоследствии пытались отыскать эту землю, но оказалось, что измерение местонахождения земли было определено неточно — по указанным координатам ничего не обнаруживали. Лишь через 150 лет было установлено, что это был остров в открытом океане, сейчас носящий имя острова Буве.

В 1785 году из Бреста вышла экспедиция Жана-Франсуа де Лаперуза, которая должна была исследовать Тихий океан, в том числе, возможно, отыскать неизвестную южную землю. Экспедиция таинственно пропала, ее исчезновение стало сенсацией, волновавшей все французской общество. Когда в 1793 году король Людовик XVI всходил на эшафот, приговоренный к смерти революционным трибуналом, его последними словами были: «Скажите пожалуйста, нет ли вестей от Лаперуза?»

Русские первооткрыватели

Хотя Россия присоединилась к числу великих держав лишь в начале XVIII века, она сразу же включилась в исследования мировой географии. В 1733 году началась Великая Северная экспедиция под руководством Витуса Беринга. Во время этого грандиозного предприятия была открыта Аляска, исследована Камчатка, Курильские острова, северное побережье Сибири.

В течение столетия русские исследования Дальнего Востока и Америки достигли такого уровня, что экспедиция английского капитана Джеймса Кука добравшись до Аляски с удивлением обнаружила, что русские карты северных морей куда точнее, нежели британские.

Кстати, именно Кук обогнул Австралию, доказав, что это отдельный континент, а не часть огромного южного материка. Имя «Австралия» досталась именно этой земле, а гипотетический южный континент начал казаться фантазией. Европейские географы начали склоняться к мысли, что на юге имеется лишь бесконечный холодный океан, существование южного континента казалось сказкой. Кук писал тогда:

Риск, связанный с плаваньем в этих необследованных и покрытых льдами морях в поисках южного материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы.

Фото: Global Look Press Второе путешествие капитана Джеймса Кука

О поисках Terra Australis incognita забыли на несколько десятилетий. И тут, в начале XIX века выяснилось, что русский император Александр I уверен — южная земля существует.

К тому моменту русские мореплаватели уже имели немалый опыт дальних путешествий. В 1803–1806 годах шлюпы «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского совершили первое в России кругосветное плавание. В 1815–1818 годах кругосветное путешествие на бриге «Рюрик» совершил Отто Коцебу, участвовавший юнгой в плавании Крузенштерна.

Успех последней экспедиции вызвал большой интерес Александра I, который затребовал в морском министерстве подробный отчет о плавании. К документам приложили записку Крузенштерна о плавании в арктических широтах. Император очень заинтересовался этой задачей, считая, что для престижа России и ее флота будет очень полезно достичь крайних южных рубежей, до которых не смогли добраться другие европейские исследователи.

Организация экспедиции

С самого начала Крузенштерн, имевший немалый авторитет на флоте, рекомендовал в качестве главы экспедиции Фаддея Беллинсгаузена. С этим согласились и морской министр Иван де Траверсе, и император всероссийский. Беллинсгаузен, как и Коцебу, ходил в кругосветку вместе с Крузенштерном, а затем принимал участие еще в нескольких походах.

У него был огромный опыт дальних плаваний, он был ответственным, пунктуальным, исполнительным и одновременно инициативным морским офицером. Личный состав экспедиции подбирался исключительно из моряков-добровольцев. Беллинсгаузен был самым старшим, ему исполнилось 40 лет.

Фото: CC BY-SA 2.0/Wikimedia Commons Фаддей Беллинсгаузен

Перед отправлением экспедиции были выданы подробные инструкции, составленные на основе самых передовых научных идей лучших российских ученых-моряков того времени: полярника Гавриила Сарычева, Крузенштерна, Коцебу, учтен опыт морских путешествий первопроходцев из Великобритании и Франции.

Огромное внимание уделялось научной стороне экспедиции. Александр I отмечал, что главная ее задача — собрать новые сведения о географии, познакомить племена, обитающие на далеких берегах, с европейцами, а европейцев — с историей и культурой туземцев, приумножить познания в зоологии, ботанике.

Для этого по приказу министра народного просвещения России были наняты немецкие ученые, получившие должности натуралистов экспедиции: Мертенс из Галле, и доктор Кунце из Лейпцига. Должность астронома отдали профессору Ивану Симонову, получившему образование в Казанском университете (он оставил о путешествии подробные записки). Чтобы делать зарисовки неисследованных территорий, открытых животных и растений, с экспедицией отправился академик живописи Павел Михайлов. К сожалению, оба немца отказались принять участие в плавании, и вся научная работа легла на плечи профессора Симонова, которому помогали корабельные доктора.

В путь!

4 июля 1819 года корабли «Восток» и «Мирный» под командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева отправились в долгий путь из Кронштадта. Перед этим корабли посетил Александр I, продемонстрировав важность предстоящей миссии и лично проверив готовность к путешествию. Император дал подробную инструкцию, в которой указывалось:

Отправляясь с Кронштадтского рейда, до прибытия в Бразилию, он [Беллинсгаузен] должен будет останавливаться в Англии и Тенерифе. ...оттуда [следовать] к Сандвичевой Земле, и, обойдя ее с восточной стороны, пуститься к югу и продолжать свои изыскания до отдаленной широты, какой только он может достигнуть; употребить всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколько можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли, и не оставить сего предприятия иначе как при непреодолимых препятствиях.

Александр I, не желая стеснять Беллинсгаузена, ограничился указаниями только основных маршрутов и цели экспедиции, в остальном же командир волен был поступать так как сочтет нужным, руководствуясь текущими обстоятельствами. Император обращал особое внимание на заботу о сохранении здоровья экипажа кораблей и просил Беллинсгаузена не рисковать подчиненными ему людьми без пользы дела.

Фото: РИА Новости Корабли «Восток» и «Мирный»

Экспедиция была отлично снабжена измерительными приборами, провизией, одеждой и экипировкой. За спасение от цинги отвечал большой груз квашенной капусты, отлично заменявший русским соленые лимоны, используемые английскими и французскими моряками. Правда, почти четыре тысячи литров водки (на 300 человек экипажа двух кораблей) оказались выпиты уже на подходе к Бразилии, где команде пришлось докупить заморский ром, чтобы обеспечить полноценную выдачу «винной порции».

Открытие Антарктиды

Путь Беллинсгаузена лежал вначале по Балтийскому морю, а затем через Атлантику на юг. Корабли достигли Канарских островов, преодолели экватор и затем встали на стоянку в Бразилии, где экипаж получил отдых на три недели. К декабрю 1819 года экспедиция добралась до заполненной льдинами южной части Атлантического океана.

Там они повстречали английских китобоев, а затем открыли несколько островов. Матросы с успехом охотились на пингвинов, офицеры составляли карты неизведанной части океана. В конце декабря моряки обнаружили в море айсберг. Такой громадной ледяной глыбы никто раньше не видел, так что Беллинсгаузен записал, что команда «пришла в величайшее удивление».

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

28 января 1820 года (это был разгар лета в южном полушарии) «Восток» и «Мирный» оказались у берегов покрытого льдом неизведанного материка — Антарктиды. Все члены экспедиции с интересом наблюдали полярное сияние, а в честь достижения цели был устроен небольшой праздник. Михаил Лазарев писал об этом событии:

Достигли мы широты 69°23′, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты, и в прекрасный тогда вечер, смотря на салингу, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение... Отсюда продолжали мы свой путь к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали ледяной материк, не доходя 70°... Открылась, наконец, та матерая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие философы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара.

Беллинсгаузен же отмечал:

Обозревая пространство сего поля на восток, юг и запад, мы не могли видеть пределов оного; конечно поле было продолжением того, которое видели в пасмурную погоду 28 января, но по причине мрачности и снега хорошенько рассмотреть не могли.

Проведя в приполярных широтах февраль, корабли отправились в Австралию. Этого требовало состояние судов: оснастка и паруса были повреждены, моряки очень устали. По дороге команда двух шлюпов наблюдала необычное полярное сияние в виде двух столбов яркого бело-синего света.

В марте Беллинсгаузен приказал разделить корабли: «Востоку» следовало идти прямым курсом в порт Сидней, а «Мирному» обследовать воды южнее Тасмании и затем также прибыть в Австралию. По дороге к цивилизованным землям «Восток» оказался в полосе сильнейших штормов. Несколько раз корабль чудом избежал гибели. Был сильно поврежден рангоут и мачты.

27 марта, претерпев множество несчастий, «Восток» достиг берега Австралии и бросил якорь в Сиднее.

В Австралии

Беллинсгаузен встретился с британским губернатором, а корабли встали на ремонт. В мае экспедиция покинула Австралию и отправилась к Новой Зеландии и далее в заполненный множеством островов Полинезийский архипелаг.

В ходе этой части путешествия русские открыли более десятка островов в архипелаге Туамоту. Все они по праву первооткрывателя получили русские имена, но сейчас про это забыли. Носившие имена Кутузова, Раевского, Ермолова и других героев войны 1812 года острова теперь указаны на картах под совсем иными названиями.

После ремонта в Австралии 12 ноября 1820 года корабли вновь возвратились в антарктические воды, чтобы продолжить исследования в самых южных широтах Тихого океана. Шлюпы пробирались на юг, постоянно рискуя быть зажатыми льдами или столкнуться с айсбергами.

В декабре таяние морских льдов еще только начинается, отчего ледяные поля и айсберги распространяются далеко на север. Поэтому проникнуть на юг парусные корабли не смогли. Возможно, если бы плавание проходило на пару месяцев позднее, когда значительная часть льдов исчезает, то русским мореплавателям удалось бы достигнуть берега Антарктиды в районе Земли Виктории, открытой британцем Джеймсом Россом 20 лет спустя, в 1840 году.

Фото: imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

Дважды русские корабли пересекали Южный полярный круг в Тихом океане и дважды приходилось выбираться изо льдов на север. В третий раз удалось продвинуться значительно южнее полярного круга — до 69°53′ южной широты на 92°19′ западной долготы. Это было 22 января 1821 года.

Попытавшись пройти еще дальше на юг, русская экспедиция столкнулась с непроходимыми льдами. Путь был закрыт. Беллинсгаузен приказал поворачивать на север. Тогда был открыт неизвестный ранее остров.

Я назвал сей остров, — записал Беллинсгаузен в дневнике, — высоким именем виновника существования в Российской империи военного флота — остров Петра I.

Плывя дальше, русские мореплаватели открыли гигантский остров, лежащий у самых берегов Антарктиды, названный в честь организатора экспедиции — императора Александра I.

30 января 1821 года «Восток» и «Мирный» покинули приполярные воды и легли на курс домой. 27 февраля «Восток» и «Мирный» прибыли в Рио-де-Жанейро. После двухмесячного отдыха и ремонта в Бразилии они пересекли Атлантику и, зайдя по пути в Лиссабон и Копенгаген, возвратились в Россию.

Фото: Peter Somers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Жизнь и работа в Антарктиде

24 июля шлюпы «Восток» и «Мирный» бросили якорь в бухте Кронштадта. Александр I встретил корабли, поздравил экипажи с успешным завершением экспедиции и щедро наградил её участников. Надо отметить, Беллинсгаузен в точности выполнил приказ императора, за все длительное, очень сложное и рискованное путешествие было потеряно всего два члена экипажа, что для начала XIX века было невероятным результатом. Наука же обогатилась огромным объемом сведений, тщательно собранных у берегов Антарктиды.