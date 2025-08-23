Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Алаудинов провел аналогию между украинскими войсками и фашистами

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины можно сравнить с войсками вермахта, действовавшими во времена Великой Отечественной войны, такое мнение высказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Сегодня, 23 августа, в России отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве советскими войсками, передает ТАСС.

Мы, наверное, можем провести аналогию между войсками вермахта, фашистской Германии, которые воевали против Советского Союза во Вторую мировую войну, и теми войсками, которые сегодня воюют против нас, — сказал Алаудинов.

Как уточнил генерал-лейтенант, единственная разница между фашистами и украинскими военными заключается в том, что последние — это «наши братья, которые одурманены». Алаудинов убежден, что психология солдат ВСУ полностью идентична той, которая была у войск фашистской Германии.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что Россия даст оценку каждому нацистскому преступнику на украинской территории. Он отметил, что ВС РФ качественно выполняют задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

