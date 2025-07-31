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31 июля 2025 в 17:22

Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре

Алаудинов призвал отметить «Ахмат», который отвели от Часова Яра перед штурмом

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Необходимо отметить вклад военнослужащих спецназа «Ахмат» в установлении контроля над Часовым Яром, несмотря на то что их отвели от города перед финальным штурмом, сообщает ТАСС со ссылкой на командира подразделения Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант сказал, что его подопечные внесли вклад в победу на этом важном стратегическом направлении.

В освобождение данного города очень большой труд был вложен подразделений спецназа «Ахмат» тоже. Это батальон, которым командовал Шустрый. И 4-я бригада, наша смежная, братская, вложила огромный труд именно в освобождение участка. Некоторое время назад мы были переброшены на другой участок. Несмотря на это, надо отдать дань уважения бойцам, — сказал командир.

Ранее заместитель командира штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер сообщил, что украинские военные создали в Часовом Яре мощную укрепленную зону. Он подчеркнул особое стратегическое значение этого города на Краматорско-Славянском направлении.

До этого военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что потеря Часова Яра не приведет к полному краху обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике. По его оценке, украинские войска продолжают удерживать множество других населенных пунктов с городской инфраструктурой, удобной для организации оборонительных позиций.

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