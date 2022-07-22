Адвокат заявил об отсутствии потерпевших в деле о краже имущества Чубайса Адвокат Макаров: в деле о краже имущества Чубайса «фактически» отсутствуют потерпевшие

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анатолий Чубайс

Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже имущества у бывшего генерального директора компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Ущерб составил 70 млн рублей. Основным фигурантом дела является бывший партнёр Чубайса Илья Сучков. При этом адвокат одного из подсудимых Вячеслав макаров сообщил ТАСС, что в настоящее время в деле «фактически» отсутствуют потерпевшие.

По словам адвоката, государственное обвинение планировало начать слушания уголовного дела в суде без потерпевшего — Чубайса. В качестве его представителя был выставлен «некий Мосин». Однако в этой связи возникли определённые проблемы.

В связи с тем, что полномочия Мосина по доверенности просрочены, а сам он не горит желанием выступать в роли представителя, таким образом на сегодняшний день потерпевших по делу «фактически» нет, — заявил Макаров.

Он также отмечал ранее, что никто из подозреваемых свою вину не признаёт. Очередные заседания по делу назначены на 17 и 31 августа.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению самого Чубайса. Он сообщил правоохранителям о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. Изначально сумма ущерба была заявлена в 3 млрд рублей, но затем она снизилась до 70 млн рублей. В качестве потерпевших признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-глава «Роснано» ни разу не появлялся в суде для дачи показаний.

В качестве основного подозреваемого фигурирует бывший партнёр Чубайса Илья Сучков. Его обвиняют в двух эпизодах покушения на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере. Ещё несколько человек обвиняются только в краже.