Адвокат: ужесточение налоговых норм в РФ может «добить» малый бизнес

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Эксперт движения «Сильная Россия» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что ужесточение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в РФ может «добить» малый бизнес в стране. Согласно текущему законодательству, «расплата» может наступить и через 10 лет после уклонения.

Уголовная ответственность может добить малый и средний бизнес окончательно. По моему мнению, принятие таких законов нужно перенести на более поздний срок, — заявил Краснов.

Тем не менее срок давности дела для индивидуальных предпринимателей на текущий момент составляет два года. Специалист считает, что такие нормы нужно уравнять и ужесточить некоторые другие.

Также заслуженный адвокат отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по малому и среднему бизнесу. Многие небольшие компании лишились большей части своего дохода в этот период.

Краснов заявил, что в сложившейся ситуации малый и средний бизнес нужно поддерживать, а не «закручивать гайки». Его слова приводит РИА Новости.

С моей точки зрения, усиление законодательства в такой части <....> свидетельствует о том, что у государства нет других источников финансирования своей деятельности. В связи с этим такие законы жёсткие и принимаются, — добавил адвокат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Следственный комитет выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц за уклонение от уплаты налогов. Об этом заявила зампредседателя ведомства генерал-полковник юстиции Елена Леоненко.