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Адвокат рассказал, спровоцирует ли дело Сопчука массовые проверки в ГД

19:30, 27 января 2021 310
Сергей Сопчук Сергей Сопчук Фото: zspk.gov.ru

Адвокат Зелимхан Бициев в беседе с NEWS.ru рассказал, могут ли со стороны правоохранительных органов начаться массовые проверки депутатов после того, как у одного из них, Сергея Сопчука, государством были конфискованы активы на 39 млрд рублей. 

Новости об изъятии у депутата Госдумы РФ активов на 39 миллиардов рублей поразили обывателей ещё и тем, что Сергей Сопчук является представителем партии «Единая Россия». Если общественность будет активно высказываться по этому поводу, а неравнодушные, с активной гражданской позицией граждане массово будут подавать обращение в компетентные органы, создавая общественный резонанс, власти будут вынуждены проверять депутатов, — уверен Бициев.


Адвокат заявил, что проверки госслужащих на наличие незадекларированных доходов, имущества, счетов, ценных бумаг должны производится постоянно и с тщательностью, невзирая на политическую принадлежность народного избранника.

Ранее NEWS.ru писал, что активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 39 млрд рублей конфискованы государством. 

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