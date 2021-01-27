Адвокат рассказал, спровоцирует ли дело Сопчука массовые проверки в ГД

Адвокат Зелимхан Бициев в беседе с NEWS.ru рассказал, могут ли со стороны правоохранительных органов начаться массовые проверки депутатов после того, как у одного из них, Сергея Сопчука, государством были конфискованы активы на 39 млрд рублей.
Новости об изъятии у депутата Госдумы РФ активов на 39 миллиардов рублей поразили обывателей ещё и тем, что Сергей Сопчук является представителем партии «Единая Россия». Если общественность будет активно высказываться по этому поводу, а неравнодушные, с активной гражданской позицией граждане массово будут подавать обращение в компетентные органы, создавая общественный резонанс, власти будут вынуждены проверять депутатов, — уверен Бициев.
Адвокат заявил, что проверки госслужащих на наличие незадекларированных доходов, имущества, счетов, ценных бумаг должны производится постоянно и с тщательностью, невзирая на политическую принадлежность народного избранника.
Ранее NEWS.ru писал, что активы депутата Госдумы Сергея Сопчука на 39 млрд рублей конфискованы государством.