Адвокат рассказал, спровоцирует ли дело Сопчука массовые проверки в ГД

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На первом за несколько лет выступлении на Давосском экономическом форуме президент РФ ожидаемо затронул основополагающие темы и провёл параллели с ситуацией, которая сложилась в мире в 30-х годах, сообщила NEWS.ru политолог и публицист Наталия Елисеева.

Путин обозначил ряд ключевых проблем и то, что будет в случае их нерешения. Важно, что он провёл параллели с ситуацией, которая была в мире в 30-е годы, сказал, что сейчас...