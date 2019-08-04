Танкерные войны в районе Персидского залива продолжаются. Иранские СМИ 4 августа сообщили о том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) ещё четыре дня назад задержал иностранный нефтяной танкер у острова Фарси, недалеко от порта города Бушира. Государство, под флагом которого шло судно, не называется, но, по данным Ирана, танкер нелегально перевозил 700 тыс. литров топлива в арабские страны. Это уже второй за прошедший месяц случай захвата силами КСИР иностранного нефтяного танкера, что не добавляет оптимизма по поводу и без того напряжённой ситуации в регионе.
Как сообщают иранские СМИ, всё топливо, перевозимое на судне, было конфисковано, а экипаж, состоящий из семи человек, — задержан.
Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в связи с предыдущим захватом Ираном нефтяного танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, в Ормузском проливе. Его экипаж, включая трёх российских моряков, до сих пор удерживается иранской стороной — в связи со следственными действиями, согласно официальной версии Тегерана. Другие суда, вынужденные использовать Ормузский пролив, начали прибегать к тактике, использовавшейся ранее самими иранцами, сообщает Bloomberg.
Помимо собственно безопасности судов, важен также другой фактор, связанный с нею, а именно — стоимость страховки, влияющая, в конечном счёте, и на цену нефти. За июль страховые тарифы для нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, выросли в среднем в десять раз — со стандартных 0,025% до 0,25% (от стоимости судна).
Как подчеркнул в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, в данном случае, вероятно, всё же имеет смысл отделять эпизод с перехватом судна 31 июля от случаев с иранским танкером Grace 1, арестованным Великобританией, и ответного задержания Ираном британского Stena Impero.
Но даже если новый инцидент и не имеет отношения непосредственно к танкерной войне, обострить ситуацию в регионе в условиях общего напряжения он может. Тем более, что о нём стало известно всего через день после того, как в The New York Times