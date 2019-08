Танкерные войны в районе Персидского залива продолжаются. Иранские СМИ 4 августа сообщили о том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) ещё четыре дня назад задержал иностранный нефтяной танкер у острова Фарси, недалеко от порта города Бушира. Государство, под флагом которого шло судно, не называется, но, по данным Ирана, танкер нелегально перевозил 700 тыс. литров топлива в арабские страны. Это уже второй за прошедший месяц случай захвата силами КСИР иностранного нефтяного танкера, что не добавляет оптимизма по поводу и без того напряжённой ситуации в регионе.

Как сообщают иранские СМИ, всё топливо, перевозимое на судне, было конфисковано, а экипаж, состоящий из семи человек, — задержан.

Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в связи с предыдущим захватом Ираном нефтяного танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, в Ормузском проливе. Его экипаж, включая трёх российских моряков, до сих пор удерживается иранской стороной — в связи со следственными действиями, согласно официальной версии Тегерана. Другие суда, вынужденные использовать Ормузский пролив, начали прибегать к тактике, использовавшейся ранее самими иранцами, сообщает Bloomberg. По данным американского издания, экипажи некоторых танкеров теперь просто отключают трансподеры, что затрудняет отслеживание их перемещений. Так, в частности, в течение июля было зафиксировано по меньшей мере 20 подобных случаев, уточняет Bloomberg. А некоторые суда, в свою очередь, предпочитают незначительно менять маршрут и держаться ближе к побережью Саудовской Аравии, чтобы не привлечь внимание КСИР.

Помимо собственно безопасности судов, важен также другой фактор, связанный с нею, а именно — стоимость страховки, влияющая, в конечном счёте, и на цену нефти. За июль страховые тарифы для нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, выросли в среднем в десять раз — со стандартных 0,025% до 0,25% (от стоимости судна).

Как подчеркнул в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, в данном случае, вероятно, всё же имеет смысл отделять эпизод с перехватом судна 31 июля от случаев с иранским танкером Grace 1, арестованным Великобританией, и ответного задержания Ираном британского Stena Impero.

Сейчас речь идёт о совсем маленьком судне, которое перевозило лишь 700 тыс. литров контрабандного топлива, то есть примерно несколько сотен тонн. Проблема контрабанды в соседние страны очень дешёвого иранского бензина и дизельного топлива — это давняя головная боль Ирана. Контрабандисты используют для этого как раз подобные небольшие суда, и сообщения об их задержании появлялись и прежде, но просто тогда они не привлекали столь пристального внимания. Юрий Лямин военный эксперт