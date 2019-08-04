Танкерные войны в районе Персидского залива продолжаются. Иранские СМИ 4 августа сообщили о том, что Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) ещё четыре дня назад задержал иностранный нефтяной танкер у острова Фарси, недалеко от порта города Бушира. Государство, под флагом которого шло судно, не называется, но, по данным Ирана, танкер нелегально перевозил 700 тыс. литров топлива в арабские страны. Это уже второй за прошедший месяц случай захвата силами КСИР иностранного нефтяного танкера, что не добавляет оптимизма по поводу и без того напряжённой ситуации в регионе.

Как сообщают иранские СМИ, всё топливо, перевозимое на судне, было конфисковано, а экипаж, состоящий из семи человек, — задержан.

Инцидент произошёл на фоне роста напряжённости в связи с предыдущим захватом Ираном нефтяного танкера Stena Impero, шедшего под британским флагом, в Ормузском проливе. Его экипаж, включая трёх российских моряков, до сих пор удерживается иранской стороной — в связи со следственными действиями, согласно официальной версии Тегерана. Другие суда, вынужденные использовать Ормузский пролив, начали прибегать к тактике, использовавшейся ранее самими иранцами, сообщает Bloomberg. По данным американского издания, экипажи некоторых танкеров теперь просто отключают трансподеры, что затрудняет отслеживание их перемещений. Так, в частности, в течение июля было зафиксировано по меньшей мере 20 подобных случаев, уточняет Bloomberg. А некоторые суда, в свою очередь, предпочитают незначительно менять маршрут и держаться ближе к побережью Саудовской Аравии, чтобы не привлечь внимание КСИР.

Помимо собственно безопасности судов, важен также другой фактор, связанный с нею, а именно — стоимость страховки, влияющая, в конечном счёте, и на цену нефти. За июль страховые тарифы для нефтяных танкеров, проходящих через Ормузский пролив, выросли в среднем в десять раз — со стандартных 0,025% до 0,25% (от стоимости судна).

Как подчеркнул в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, в данном случае, вероятно, всё же имеет смысл отделять эпизод с перехватом судна 31 июля от случаев с иранским танкером Grace 1, арестованным Великобританией, и ответного задержания Ираном британского Stena Impero.

Сейчас речь идёт о совсем маленьком судне, которое перевозило лишь 700 тыс. литров контрабандного топлива, то есть примерно несколько сотен тонн. Проблема контрабанды в соседние страны очень дешёвого иранского бензина и дизельного топлива — это давняя головная боль Ирана. Контрабандисты используют для этого как раз подобные небольшие суда, и сообщения об их задержании появлялись и прежде, но просто тогда они не привлекали столь пристального внимания.

Юрий Лямин

военный эксперт

Но даже если новый инцидент и не имеет отношения непосредственно к танкерной войне, обострить ситуацию в регионе в условиях общего напряжения он может. Тем более, что о нём стало известно всего через день после того, как в The New York Times сообщили, что Иран продолжает экспортировать нефть в обход санкций США. По информации издания, со 2 мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке запретил другим государствам вести бизнес с Тегераном, были зафиксированы передвижения по меньшей мере 70 иранских нефтяных танкеров. 12 из них доставляли нефть в китайские порты, и, полагают опрошенные The New York Times аналитики, в Сирию или Турцию. Фактически, страны, закупающие сырьё у Ирана, формально ничего не нарушают, отмечает издание, ведь американские санкции не были ими официально поддержаны. Тем не менее, сама деятельность Тегерана по продаже нефти может оказаться для Трампа достаточным поводом, чтобы усилить давление на исламскую республику или же вновь прибегнуть к угрозам военных действий.

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