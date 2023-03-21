Звезда «Универа» устроила драку за велотренажер Mash: звезда «Универа» Сара Окс устроила драку за велотренажер в фитнес-зале

Фото: Соцсети

Сара Окс

Актриса кино Сара Окс, известная по участию в сериалах «Универ» и «Полицейский с Рублевки», устроила драку в фитнес-центре за велотренажер, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, артистка не хотела уступать место посетительнице тренажерного клуба, которая заняла его раньше, из-за чего забросала ту бутылками, а после полезла кулаками. В итоге драки обе девушки пострадали.

По данным Mash, инцидент произошел в одном из фитнес-центров в Одинцовском районе Подмосковья. Как утверждают авторы, посетительница заняла велотренажер, установила настройки под себя и на некоторое время отошла. Спустя несколько минут на него села Сара Окс, при этом остальные тренажеры были свободны. Из-за этого между девушками возник конфликт, который позднее перерос в драку. Пришедший на место конфликта муж посетительницы фитнес-центра не смог ничем ей помочь. Как утверждают авторы канала, руководство клуба не стало вызывать полицию, чтобы не навредить репутации заведения. Женщины выдрали друг другу волосы и разбили губы.

Ранее в Москве двое приятелей устроили массовую драку на чужой свадьбе. Незваные гости заявились в ресторан, где проходило торжество, и потребовали их обслужить. После этого они сами позвонили в полицию, сообщив, что их избивает толпа людей.