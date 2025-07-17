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17 июля 2025 в 11:30

Фестиваль здорового образа жизни DDX Fitness FEST проведут в Москве

Фото: Пресс-служба DDX Fitness

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве с 26 по 27 июля состоится фестиваль здорового образа жизни DDX Fitness FEST. На площадке «Зингаро» разместят тематические зоны, посвященные разным форматам активностей.

В программу мероприятия войдут мастер-классы, лекции, а также выступления спикеров, в том числе популярных блогеров. Всего в рамках фестиваля проведут свыше 150 групповых тренировок. Участники смогут позаниматься в кардиозоне, потанцевать под живой инструментальный звук, а также посетить занятия по йоге и медитации.

Фото: Пресс-служба DDX Fitness

Для гостей подготовят спортивные турниры, в том числе по кроссфиту, армрестлингу и народному жиму. Победителей наградят призами. Детям представят отдельную зону с настольными играми, аттракционами и интерактивом с аниматорами. На площадке фестиваля также откроют зону с фудкортом: там будут как полезные блюда, так и фастфуд.

На Крюковом канале в Москве 21 июня состоялся SUP-завтрак на воде в рамках официальной спортивной программы ПМЭФ. В мероприятии от Шкулев Холдинг и «Фонтанки» приняли участие более 300 гостей.

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