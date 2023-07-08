«Жутко бесит»: глава Новомосковска пожаловался на тошнотворные запахи Глава Новомосковска пообещал принять жесткие меры из-за едкого запаха в городе

Фото: aleksey_biryulin/t.me

Алексей Бирюлин(слева)

Жители Новомосковска Тульской области пожаловались на едкий неприятный запах в воздухе. Глава администрации города Алексей Бирюлин заявил в Telegram, что «тошнотворный» аромат идет от одного из местных предприятий. Он направил обращения в контрольно-надзорные органы региона с призывом принять самые жесткие меры как можно скорее. По словам чиновника, его «жутко бесит» вонь в Новомосковске, но еще больше — цинизм и хамство со стороны руководства предприятий.

Я живу в районе тупика и чувствую эту вонь не меньше, чем жители Залесного и Урванки. И меня это тоже жутко бесит. Но еще больше бесит хамство и цинизм руководителей предприятий. <...> Поскольку на просьбы приостановить технологический процесс и прекратить выбросы руководитель не отреагировал, принимаются другие меры. <...> Подготовлены обращения в контрольно-надзорные органы с требованием принять максимально жесткие меры, — написал Бирюлин.

Как уточняет Telegram-канал Baza, подобные выбросы происходят в Новомосковске несколько последних лет. В этот же раз из-за сильного ветра и влажности весь город оказался окутан запахом тухлой рыбы. По данным журналистов, неприятный аромат может исходить от предприятия «Евросинтез», которое занимается переработкой убойных жиров. Baza утверждает, что руководство завода уже вызвали в администрацию Тульской области.

Ранее в акватории Волги в Астрахани обнаружили масляное пятно размером в 60 тысяч кв. м По данным Росприроднадзора, также вблизи этой местности ощущается запах нефтепродуктов. Пробы воды отправлены на проверку.