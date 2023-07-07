В акватории Волги обнаружили огромное нефтяное пятно Росприроднадзор выявил огромное нефтяное пятно в акватории Волги в Астрахани

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В акватории Волги в Астрахани обнаружили масляное пятно размером в 60 тысяч кв. м, сообщает в Telegram пресс-служба Росприроднадзора. По данным ведомства, также вблизи этой местности ощущается запах нефтепродуктов. Пробы воды были отправлены на проверку.

В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении Волги в районе города Астрахани. Инспекторы службы провели выездное обследование. На поверхности реки обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тысяч кв. м, также ощущается характерный для нефтепродуктов запах. Сотрудники «СевКасптехмордирекции» взяли пробы на анализ, — говорится в сообщении Росприроднадзора

В ведомстве пообещали оценить размер причиненного вреда и наказать загрязнителя Волги.

В конце прошлого года глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь Томской области превысило допустимую норму в 286 раз. По ее словам, в ведомство обратились томичи с жалобой на воду в местном водоеме, которая стала похожа на тягучий мазут. Радионова также прикрепила видео с почерневшей водой. В прокуратуре Томской области сообщили, что нефтезагрязнение могло произойти из-за баржи или иных судов.