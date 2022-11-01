Содержание нефтепродуктов в реке Томь превысило норму в 286 раз Глава Росприроднадзора сообщила о загрязнении реки Томь в Томской области

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Содержание нефтепродуктов в реке Томь Томской области превысило допустимую норму в 286 раз, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В своем Telegram-канале она написала, что в ведомство обратились томичи, сообщив, что вода в местном водоеме стала похожа на тягучий мазут. Радионова также прикрепила видео с почерневшей водой.

Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку (Томь. — NEWS.ru) и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз, — написала Радионова.

По ее словам, данную информацию передали в администрацию Северска для привлечения сил в целях дальнейшей ликвидации последствий загрязнения Томи. Радионова подчеркнула, что виновные пока не были найдены.

Виновные пока не найдены. Но это пока. Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле, — добавила Радионова.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Томской области, сообщает, что нефтезагрязнение могло произойти из-за баржи или иных суден.

По предварительным данным, причиной загрязнения могли стать баржи или иные плавучие средства, — сообщили в агентстве.

Ранее оглава Республики Коми Владимир Уйба ввел в регионе режим ЧС муниципального уровня из-за разлива нефти в Княжпогостском районе. Авария произошла накануне на участке магистрального нефтепровода Ухта — Ярославль. Всего вылилось около 100 кубометров нефти. В своем видеообращении к местным жителям, Уйба заявил, что пострадавших при разливе нефти нет, и на данный момент она не предоставляет угрозы для жизни и здоровья граждан.