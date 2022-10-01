Журналист калининградского издания RuBaltic Ильяшевич погиб под Авдеевкой

Фото: alexey_ilyashevich/t.me

Алексей Ильяшевич

30 сентября шеф-редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович сообщил о гибели под Авдеевкой в возрасте 25 лет журналиста, коллеги по работе Алексея Ильяшевича. Отмечается, что погибший, уроженец села Енакиево в ДНР, имел возможность уехать из мест боевых действий, однако предпочел вступить в ряды Народной милиции ДНР как доброволец.

По словам шеф-редактора, Ильяшевич «был замечательным журналистом и мог вырасти в великого русского писателя». Он окончил школу летом 2014 года, когда начались обстрелы Донбасса. Ильяшевич смог поступить в Харьковский национальный университет, однако через год вернулся домой «под обстрелы».

Потому что не захотел сдавать деньги на АТО для убийства своих. Леша понял, что он на стороне ДНР и России, и предпочел учиться и работать под бомбами на журфаке Донецкого университета, — пишет Носович.

Как указывает журналист, у Ильяшевича «были все возможности выбрать мирную жизнь», поскольку издание предлагало оплачивать ему жизнь в Москве.

В июне погиб военный журналист Сергей Постнов. Вместе с российскими военными он принимал участие в установлении контроля над Гостомелем, участвовал в операциях в Харьковской области и ЛНР. Начальник группы информационного реагирования 1-го отдела Департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии, он более четырёх месяцев выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации на Украине.