Жрицы любви отдали лжеполицейскому крупную сумму денег в обмен на «крышу» Жителя ДНР обвиняют в вымогательстве 650 тысяч рублей у работниц интим-сферы

Житель ДНР пойдет под суд за крупное мошенничество, сообщил СК России по региону. По данным следствия, мужчина обманом получил более 650 тысяч рублей под видом полицейского. Он уверял, что закроет глаза на незаконную деятельность в сфере интимных услуг в обмен на ежедневную плату.

С ноября 2023 по октябрь 2024 года обвиняемый узнал о работе нескольких девушек в этой сфере. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он потребовал по 10 тысяч рублей за каждый день их деятельности, обещая «покровительство».

Как установили следователи, полученные средства мужчина тратил по своему усмотрению. Его действия квалифицировали как мошенничество в крупном размере и мошенничество с причинением значительного ущерба.

Ранее юрист Ярослав Остапенко заявил, что в России все чаще стали появляться ресторанные мошенники. Аферисты приглашают жертв в заранее выбранное кафе и предъявляют завышенные счета, а порой и вовсе фиктивные. Юрист отметил, что такие заведения нередко действуют в связке с мошенниками, охотясь на одиноких мужчин с сайтов знакомств.