Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы по мемориальной доске Жителю Приморья грозит тюрьма за имитацию стрельбы из гранатомета по мемориальной доске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель города Артема Приморского края был обвинен в имитации расстрела мемориальной доски, установленной в честь столетия проведения Приамурского Земского собора во Владивостоке. Как сообщили в региональной прокуратуре, на видео, которое юрист Максим Чихунов опубликовал в соцсетях, он шуточно «расстреливает» мемориальную доску с помощью гранатомета и называет ее «плевком в историю».

После этого Чихунов поворачивается к оператору и грозится разнести доску в пух и прах. Обвинительное заключение в отношении жителя города Артема утвердила прокуратура Ленинского района Владивостока по статье 213 УК РФ (хулиганство, совершенное по мотивам политической ненависти, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей или до пяти лет принудительных работ.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области подростки пожарили картошку на Вечном огне. Свои действия школьники сняли на видео и выложили в Сеть. Очевидцы рассказали в соцсетях, что дети некоторое время катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать». Потом мальчики достали картошку, нарезали, положили один самокат на Вечный огонь и приготовили на нем еду. Местные жители отметили, что после этого подростки съели «ужин» и ушли.