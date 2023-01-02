Жителю Подмосковья оторвало пальцы из-за взрыва самодельного фейерверка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном городе Пушкино мужчине оторвало четыре пальца из-за неудачного запуска самодельного фейерверка, также он получил травмы ноги и паха, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, ракетница была самодельной и вовремя не сдетонировала.

По сообщению канала, мужчина в детстве неоднократно мастерил петарды и решил повторить это во взрослом возрасте. Изготовив фейерверк, он отправился на улицу, чтобы его взорвать, но взрыва не произошло. Тогда мужчина решил поменять фитиль. Для этого он начал сверлить самодельную петарду шуруповертом, что привело к детонации.

Очевидцы сняли на видео, как пьяный мужчина ночью 2 января зажег в руках фейерверк в городе Мурино в Ленинградской области. Выкрикивая неприличные слова, он несколько раз упал, а затем поклонился публике.

В Екатеринбурге пьяный мужчина напал на работников скорой помощи, после чего угнал их служебный автомобиль. Позднее сотрудники полиции обнаружили угнанную машину и задержали подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (угон).